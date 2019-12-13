Скрытый недуг: Жителям Донетчины рассказали, как отличить пневмонию от простуды (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) медики напомнили жителям, что такое серьезное заболевание, как пневмония, может скрываться под симптомами обычной простуды. Специалисты пояснили, как вовремя распознать болезнь и почему стоит лишний раз обратиться к врачу.

Как рассказал житель Покровска, Виктор, который неделю находится в больнице, сначала у него болела голова, потом поднялось давление, однако медики внезапно диагностировали у пациента пневмонию. «У меня было давление высокое. Сделали рентген, оказалось воспаление легких. Без температуры, без ничего», – делится Виктор.

У другого пациента этой же больницы, Сергея, аналогичный диагноз. По его словам, сначала симптомы напоминали обычную простуду, а оказалось – воспаление легких. «Температура, одышка, в жар начало бросать, слабость», – рассказал Сергей.

Медики предупреждают, что пневмония может хорошо «маскироваться». Поэтому при ухудшении самочувствия советуют не тянуть время и обратиться к врачу. «Бывает даже, что у пациента болит голова, есть тошнота, боли в животе, а это – проявление пневмонии», – отметила заведующая терапевтического отделения Покровской больницы интенсивного лечения Юлия Кашик.

Длительный кашель, боль в груди, также являются признаком пневмонии. Специалисты отмечают, что обнаружить ее можно только с помощью рентгена.

Однако, это не касается гриппа. Его симптомы, добавляют врачи, по сравнению с простудой, более выражены. «При гриппе очень высокая температура сразу, а при ОРВИ болезнь может постепенно развиваться, может начаться с чихания, а температура поднимется на второй день. При гриппе больше беспокоит резь в глазах, а не слезотечение», – пояснила врач семейной медицины Елена Лазарева.

Уберечься от гриппа можно только с помощью прививки. Медики напомнили, что употреблять искусственные витамины или противовирусные препараты следует только по назначению врача.

Источник: ТК «Донбасс»