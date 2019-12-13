Германия предоставляет миллион евро на поддержку реформ в Украине

Германия утвердила решение о вкладе в размере 1 млн евро в План действий Совета Европы. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс служба посольства Германии в Украине.

План действий Совета Европы для Украины является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена ​​на помощь Украине по приведению законодательства, институтов и практики в соответствие с европейскими стандартами.

Для обсуждения реализации Плана действий Совета Европы для Украины 2018-2021 Посол Германии в Украине госпожа Анка Фельдгузен и директор Генерального директората программ Совета Европы госпожа Верена Тейлор провели встречу 13 декабря.

«Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины. Это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобных планов действий Совета Европы в других странах», – подчеркнула посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Общий бюджет текущего Плана действий – 33,5 млн евро. Финансирование обеспечено на сумму 29 млн. евро. Нынешними донорами Плана действий является Европейский Союз, Фонд по правам человека, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария, Турция и Канада.