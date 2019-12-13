Кулеба заявил о подготовке встречи между Зеленским и Трампом

Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объявил о подготовке встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Кулеба уточнил, что в данный момент Украина и США работают над организацией визита президента Владимира Зеленского в Штаты.

Отмечается, что об этом вице-премьер рассказал в ответ на вопрос о встрече Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом Кулеба также обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины, который был предложен в новом проекте бюджета США, выше той поддержки, которая была заложена в предыдущем бюджете.

Помимо того, вице-премьер подчеркнул, что «стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой».