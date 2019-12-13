На Донетчине работают более 260 стационарных пунктов обогрева

В Донецкой области на сегодняшний день, 13 декабря, работают 268 стационарных пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Департамент социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Пункты обогрева функционируют во всех административно-территориальных единицах области. Из 268 стационарных пунктов обогрева, 101 пункт работает в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при ухудшении погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева перейдут на круглосуточный режим работы. В местах расположения стационарных пунктов можно получить помощь и горячие напитки (кофе и чай). В случае необходимости, работники вызовут медицинскую помощь.

Кроме того, в каждом специализированном учреждении для бездомных и территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) создан банк теплой одежды, обуви, зимнего белья и других средств для оказания экстренной помощи.

Как отметили в обладминистрации, всего функционирует 41 банк теплой одежды.