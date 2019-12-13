В Мариуполе начали продавать новогодние елки: Сколько стоят лесные красавицы (Видео)

Во всех районах Мариуполя стартовала продажа новогодних елок. На рынках можно купить как натуральные сосны и ели, так и искусственные. Сейчас сосны стоят от 200 до 700 грн. Однако, ближе к Новому году должны подешеветь.

На рынках города новогодние деревья на любой вкус. По словам супругов Скобецких, год Белой крысы они собираются встречать под искусственной елкой. «Мы решили в этом году взять себя искусственную, потому что живые елки и дорожают, и хочется поменьше вреда природе приносить. Искусственная елка стоит, не осыпается. У нас и так вырубают все леса, поэтому хотим перейти на искусственную», – рассказал Андрей Собецкий.

Искусственные деревья можно купить от 70 до 1 200 грн. Как рассказал продавец Юрий Ткачук, такие деревья производят на Ивано-Франковском заводе. А еще можно купить натуральные елки, собранные из ветвей. Они стоят от 50 до 300 грн.

«Из веточек делаются наборные елочки. В субботу начал продавать, были люди, а сегодня чуть-чуть пусто. Продали несколько искусственных, пару живых продали уже», – продавец Юрий.

Большой выбор на рынках и натуральных сосен. Горожанин Анатолий Гуржий с семьей среди всех вариантов новогодних деревьев отдают предпочтение именно им. Анатолий считает, что сосна лучше ели. Ведь осыпается значительно позже. Такое дерево стоит 250 грн.

«Она пушистая и не осыпается. Ель осыпается в свое время, хотя, тоже красивая. Сосна до конца января может даже простоять», – отмечает мужчина.

Сосны продаются от 1,5 м высотой. Сейчас они стоят от 200 до 700 грн. Однако, ближе к Новому году – подешевеют. «Относительно, процентов на 20 от стоимости елочки», – уточняет продавец Андрей Маркин.

Источник: ТК «Сигма»