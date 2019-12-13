В Мариуполе открылась современная семейная амбулатория (Видео)

В Левобережном районе Мариуполя на ул. Пашковского открыли современную семейную амбулаторию. Условиями довольны и врачи, и пациенты.

Так, из-за аварийного состояния здания на ул. Менделеева, амбулатория переехала на ул. Пашковского. Теперь она расположена в новом комфортном Центре первичной медико-санитарной помощи.

На первом этаже принимают юных мариупольцев. Здесь есть комната отдыха с детской зоной, физиотерапевтический кабинет, современная регистратура. По словам горожанки Светланы Фетисовой, которая привела на прием свою дочь, изменениями она приятно удивлена.

«Очень красиво, хороший ремонт, обслуживание прекрасное, очень удобно то, что и взрослые и дети теперь будут в одной поликлинике обслуживаться, мы довольны», – говорит женщина.

У входа в амбулаторию находится информационный бокс, где каждый пациент может ознакомиться с врачами их расписанием, записаться онлайн и увидеть список доступных лекарств.

Как рассказывают врачи, отныне работать стало комфортнее. Есть все условия, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь. Сейчас в центре семейного лечения работают 25 специалистов. Обслуживают более 40 тыс. человек, из которых 6 тыс. – дети.

Следует отметить, что в этом году на первичную медицину в Мариуполе потратили более 50 млн грн.

Источник: ТК «Сигма»