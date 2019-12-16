Вопрос Донбасса: Эксперт рассказал, как можно изменить Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в Минские договоренности, в частности в части передачи границы с Россией под контроль украинского правительства. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что для Украины абсолютно реально добиться изменения Минских соглашений, передает «Слово і Діло».

«Если не получается решить задачу одним способом, нужно искать другой. Мы 5 лет упираемся в стену нежелания или непонимания того, что нужно что-то менять», – отметил эксперт.

По его словам, если в этом контексте «Минск» не работает, значит нужно менять контекст или выходить из соглашений и договариваться с нуля. Он обратил внимание, что Украину поддерживает канцлер Германии, что является хорошим сигналом.

«Не может все время продолжаться ситуация, когда две непримиримые позиции никак не найдут точки соприкосновения. Нужно искать компромисс. Тем более Зеленский предлагает изменить только один пункт по безопасности: сначала граница, а затем выборы», – уточнил эксперт.

Он убежден, что сейчас у Украины сильные позиции и есть возможность изменить этот пункт Минских соглашений.

Жданов пояснил, что в руках украинской стороны газовый транзитный контракт, в котором заинтересованы европейские партнеры, в частности Франция и Германия. «Франция и Германия – основные потребители российского газа. Нужно поставить их на свою сторону. Например, мы подпишем контракт даже на лояльных условиях по цене транзита, поскольку от этого будет зависеть конечная цена для них, если они помогут заставить Россию пойти на компромисс в вопросе изменения Минских договоренностей. Это может быть рычагом давления», – считает эксперт.

Он уверен, что следующие 5 лет опираться на то, что альтернативы Минским соглашения нет, абсурдно, это не догма. «Если Минские соглашения не работают, то их нужно менять. Альтернатива есть и возможности тоже», – подытожил Олег Жданов.

Как известно, по итогам Нормандской встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не является «окаменевшим документом», для реализации им необходима «гибкость».