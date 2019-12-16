В «Нафтогазе» рассказали, какой будет цена на газ для населения в январе

В Украине в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для населения и производителей тепла останется на уровне гарантированной цены газа на I квартал 2020 года и составит 5 500 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и наценки газсбыта и затрат на транспортировку). Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5 500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года», – сказано в сообщении.

Уточняется, что эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую «Нафтогаз» предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

По информации пресс-службы, потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные компании сбыта.

Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату – для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантирована цена.

«Наша задача – информировать потребителей о рисках и дать право выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 года может быть и выше гарантированной цены и ниже. В январе они (цены – ред.) выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале – трудно предсказать. Мы предлагаем людям застраховаться от риска резкого роста цены, воспользовавшись гарантированной ценой. Она позволяет сделать расходы на газ до конца отопительного сезона более предсказуемыми», – отметил руководитель дивизиона «Интегрированный газ» Андрей Фаворов.

Также, подчеркивается, что оба механизма – ежемесячной и гарантированной цены – отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

«С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте», – напомнили в НАК «Нафтогаз».