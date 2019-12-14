Сводка из зоны ООС за 13 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован огонь из вооружения БМП. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 5 обстрелов:

у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя и Березового – из станковых противотанковых гранатометов;

у Каменки – из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано 5 обстрелов:

дважды неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

у Новолуганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не было.

В «ДНР» заявили о 4 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7), Донецк (терминал ДАП, Вольво-центр), Саханка. Применялось стрелковое оружие и крупнокалиберное стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.