Сводка из зоны ООС за 13 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован огонь из вооружения БМП. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 5 обстрелов:
- у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя и Березового – из станковых противотанковых гранатометов;
- у Каменки – из РПГ и пулеметов крупного калибра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано 5 обстрелов:
- дважды неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
- у Новолуганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не было.
В «ДНР» заявили о 4 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7), Донецк (терминал ДАП, Вольво-центр), Саханка. Применялось стрелковое оружие и крупнокалиберное стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.