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Сводка из зоны ООС за 13 декабря: Версии сторон конфликта

14.12.19 09:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован огонь из вооружения БМП. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 5 обстрелов:

  • у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополя и Березового – из станковых противотанковых гранатометов;
  • у Каменки – из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано 5 обстрелов:

  • дважды неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
  • у Новолуганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не было.

В «ДНР» заявили о 4 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7), Донецк (терминал ДАП, Вольво-центр), Саханка. Применялось стрелковое оружие и крупнокалиберное стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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