В Минске должны договориться о перемирии и разведении средств, – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планируют принять решения о перемирии на Донбассе и обмене пленными, сообщает МИД Украины в Тwitter.
«Уже на следующей неделе запланированы заседания ТКГ, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц», – сказал он в эфире телеканала Интер.
"Вже наступного тижня заплановані засідання #ТКГ, в ході яких розраховуємо на прогрес у питаннях припинення вогню під контролем #ОБСЄ, розведення сил та визволення наших утримуваних осіб",
-@VPrystaiko в ефірі #Подробиці