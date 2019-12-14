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В Минске должны договориться о перемирии и разведении средств, – Пристайко

14.12.19 10:07
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / Фото: rbc.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планируют принять решения о перемирии на Донбассе и обмене пленными, сообщает МИД Украины в Тwitter.

«Уже на следующей неделе запланированы заседания ТКГ, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц», – сказал он в эфире телеканала Интер.

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