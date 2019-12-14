В «Л-ДНР» заявили, что в Минске «особый статус Донбасса» обсуждать будут внесенным в Конституцию Украины

Руководитель «ДНР» Денис Пушилин предлагает "обсудить" в Минске 18 декабря поправки в Конституцию Украины с закреплением "особого статуса" Донбасса. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«В связи с внесением в Верховную Раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в Конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР. Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки". Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"», – заявил Пушилин.

С аналогичным заявлением выступил председатель «народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко. «Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР И ДНР, и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании Контактной группы в Минске 18 декабря», – заявил он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Президент определил законопроект как неотложный. Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.