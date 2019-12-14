ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения в Петровском

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом не зафиксировав ни одного такого нарушения в Луганской области. Об этом говорится в отчете Миссии.

«СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав при этом меньше взрывов (30), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 170 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка). В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ночь на 6 декабря камера СММ возле н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 10 снарядов, пролетевших на расстоянии около 1–3 км к юго-юго-западу. По оценке, эти снаряды пролетели в пределах участка разведения в районе Петровского, однако определить, были произведены соответствующие выстрелы в пределах участка разведения, не представлялось возможным.

Кроме того, 12 декабря, находясь на южном краю участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдатели видели 9 работников с цепными пилами и 5 саперов из неподконтрольных правительству районов, а также 1 транспортное средство, которые въезжали на данный участок по автодороге T1316. В течение дня команда СММ видела 6 членов незаконных вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») на южном краю участка разведения.

На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели работников из неподконтрольных правительству районов, которые красили ограждения на участке дороги, ведущей к мосту, и на металлической конструкции моста около Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска). Наблюдатели также видели, как двое людей в медицинской форме переносили человека на носилках от автостоянки южнее блокпоста незаконных вооруженных формирований к северному краю нововозведенной секции моста и передавали этого человека сотрудникам международной организации.

Между блокпостом незаконных вооруженных формирований и нововозведенной секцией моста наблюдатели видели 9 членов незаконных вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»).