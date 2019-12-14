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Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на неподконтрольном Донбассе, – Пристайко

14.12.19 11:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ТРК «Украина».

«Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть», – заявил он.

Пристайко напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от РФ. Глава МИД отметил, что оно не устраивает Украину, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

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