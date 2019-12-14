ДТП В Донецке: Opel Astra врезался в столб

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что 13 декабря в Калинском районе на бул. Шевченко водитель автомобиля Opel Astra совершил столкновение с железобетонной опорой уличного освещения.

В результате ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие госпитализированы в травматологическую больницу Донецка.

Последствия ДТП устраняли 1 единица техники, 6 человек личного состава «МЧС ДНР».

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 декабря, в 5:40 на трассе Ясиноватая-Горловка в районе канала перевернулась ГАЗель с пассажирами. По предварительной версии водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет.