Пристайко рассказал о «домашних заданиях» для Украины после «нормандского формата»

Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах в «нормандском формате» в апреле 2020 года. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в эфире ТРК «Интер».

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: «Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на такие реальные решения, нам необходимо выполнить определенное домашнее задание, которое мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент: это и амнистия, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса – все эти вопросы должны быть решены».

По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в «нормандском формате», тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» заявили, что в Минске «особый статус Донбасса» обсуждать будут внесенным в Конституцию Украины.