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Пожары в «ДНР»: За сутки погибли четверо человек

14.12.19 13:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной территории Донецкой области за прошедшие сутки в пожарах погибло четыре человека. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает «МЧС ДНР».

Так, в Донецке произошло 2 пожара в частных домах в Куйбышевском районе: на ул. Пирогова погибло 2 человека – женщина 1974 г.р. и мужчина 1974 г.р., на ул. Великоновоселковская – мужчина 1958 г.р.

В Харцызске на ул. Нахимова в при пожаре в общежитии Харцызского технологического техникума, в комнате на пятом этаже пятиэтажного здания погиб мужчина1946 г.р.

Кроме того отмечается, что за сутки ликвидировано 7 пожаров (Донецк – 2, Макеевка – 2, Харцызск – 1, Амвросиевка – 1).

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