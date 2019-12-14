RU
Все новости

Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой области

14.12.19 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении глав двух районных государственных администраций в Донецкой области – Никольской и Мангушский. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Никольскую РГА возглавила Алиса Веселкина, Мангушскую – Наталья Букреева.

«Приветствую Алису Алексеевну и Наталью Александровну с назначением на должность. Надеюсь на совместную плодотворное сотрудничество для укрепления и развития Донецкой области», – написал он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк