Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении глав двух районных государственных администраций в Донецкой области – Никольской и Мангушский. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Никольскую РГА возглавила Алиса Веселкина, Мангушскую – Наталья Букреева.

«Приветствую Алису Алексеевну и Наталью Александровну с назначением на должность. Надеюсь на совместную плодотворное сотрудничество для укрепления и развития Донецкой области», – написал он.