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«Движение в час по чайной ложке»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 декабря

14.12.19 14:44
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Татьяна: «11:18. Очередь стоит уже 3 часа без движения, не пропускают ни туда, ни оттуда. Причину не знаем»;
  • Ирина: «13:17. В 13:00 очередь от остановки, очень много людей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Андрей: «10:22. Пешая очередь на Каргиле примерно 100 человек»;
  • Николай: «10:51. Каргил из Донецка – общая на мосту, льгота почти до моста»;
  • Олег: «11:37. Много автобусов на въезд через Каргил в Донецк. Стоим уже час. Примерно 15-17 минут уходит на автобус»;
  • Юрий: «13:25. На Каргиле в сторону Донецка машин 40 общая».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Татьяна: «10:11. На Еленовке из Донецка в общей очереди машин 35-40. Муж позвонил: стоит там, движение есть потихоньку»;
  • Нина: «10:27. На Еленовке общая до полиции – 50. Движение в час по чайной ложке»;
  • Алексей: «14:04. Еленовка на Новотроицкое – за туалетом, на Донецк – сигаретный киоск».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Витос: «14:11. Октябрь в Мариуполь пусто в обе стороны, нулевой на выезд никого, на въезд днр около 20 машин, Пищевик 31 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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