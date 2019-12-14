«Движение в час по чайной ложке»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Татьяна: «11:18. Очередь стоит уже 3 часа без движения, не пропускают ни туда, ни оттуда. Причину не знаем»;

Ирина: «13:17. В 13:00 очередь от остановки, очень много людей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «10:22. Пешая очередь на Каргиле примерно 100 человек»;

Николай: «10:51. Каргил из Донецка – общая на мосту, льгота почти до моста»;

Олег: «11:37. Много автобусов на въезд через Каргил в Донецк. Стоим уже час. Примерно 15-17 минут уходит на автобус»;

Юрий: «13:25. На Каргиле в сторону Донецка машин 40 общая».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «10:11. На Еленовке из Донецка в общей очереди машин 35-40. Муж позвонил: стоит там, движение есть потихоньку»;

Нина: «10:27. На Еленовке общая до полиции – 50. Движение в час по чайной ложке»;

Алексей: «14:04. Еленовка на Новотроицкое – за туалетом, на Донецк – сигаретный киоск».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Витос: «14:11. Октябрь в Мариуполь пусто в обе стороны, нулевой на выезд никого, на въезд днр около 20 машин, Пищевик 31 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.