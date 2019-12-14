Выжить на линии разграничения: 40 жителей Тарамчука остались без воды, медицинской и социальной помощи

Раисе Андреевне – 82. Она живет в с. Тарамчук (Донецкая обл.) и не понаслышке знает о трудностях судьбы и ужасы жизни на линии разграничения. Впрочем, несмотря на хронические болезни (женщина почти не передвигается), разлуку с сыном, мизерную пенсию и полностью разрушенное жилье, героиня нашей истории всегда находит силы улыбаться и надеяться на лучшее будущее, сообщает БФ «Право на защиту».

«Уже который год я работаю в сфере защиты прав людей, оказавшихся один на один со своими проблемами на востоке Украины, поэтому поразить меня очень трудно. Но я не перестаю удивляться тем, кто не имея возможности уехать из зоны конфликта, противостоит судьбе и обстоятельствам. Особенно тяжело жителям населенных пунктов, расположенных далеко на линии разграничения, к кому не доезжает гуманитарная помощь. Раиса Андреевна – среди них», – рассказывает юрист БФ «Право на защиту Руслан Беретели».

В 2014 году в дом женщины попал снаряд и разрушил его. С тех пор она вынуждена не жить – выживать. Магазина в Тарамчуке нет, как и питьевой воды, о медицинской помощи нечего и мечтать! В их почти заброшенном селе осталось около 40 человек. Приютили Раису Андреевну соседи по улице – позволили жить в их доме, да и он полуразрушенный.

«Тарамчук относится к Степненскому поселковому совету. В Степном много усадеб привели в порядок за счет международных организаций, но, к сожалению, дом госпожи Раисы такое счастье обошло», – говорит Беретели.

В 2018 году мониторы БФ «Право на защиту» помогли Раисе Андреевне собрать необходимый пакет документов для получения денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR). А уже в этом году, вооружившись постановлением КМУ №947, за дело взялись юристы Кураховского офиса. По их словам, ситуацию существенно осложняет то, что в Степнянском поселковом совете невозможно получить акт о разрушении дома, необходимый для подачи документов на получение помощи. Поселковый голова связывает это с недостатком специалистов и с тем, что Степное вместе с Тарамчуком уже «одной ногой» в Угледарской ОТГ. И Раиса Андреевна все же не осталась без поддержки. После общения с мониторами БФ «Право на защиту» поселковый голова на собственном авто отвез женщину в районный отдел управления социальной защиты населения. Их там уже ждали, так что за один визит ей оформили субсидию, справку ВПО, и приняли пакет документов на одноразовую помощь. Кроме того, рассматривается вопрос назначения ей адресной помощи.

Не осталася в стороне и районный совет. Исполняющая обязанности председателя Марьинской РГА Татьяна Збицька помогает юристам организации решить вопрос создания комиссии для проведения обследования и выдачи актов. Ведь получить акт о разрушении дома, кроме Раисы Андреевны, не могут еще несколько семей с. Тарамчук.

«Надеюсь, что наш труд принесет свои плоды и уже совсем скоро эта история будет иметь положительное продолжение. Мы обязательно будем рассказывать о будущих победах, а пока же решили не оставлять госпожу Раиса без внимания и уже готовим для нее приятный сюрприз ко дню Святого Николая», – заключает Руслан Беретели.