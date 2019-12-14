«Баба с батоном»: Что стало с памятником у Станицы Луганской (Фото)

В результате боевых действий под Станицей Луганской пострадал памятник, который встречал приезжающих в поселок. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист-переселенец из Луганска Евгений Спирин.

«На въезде в Станицу Луганскую стоял памятник: женщина в красном, заточенная в бетонное окно, а в руках у нее хлеб и соль. Она была первым, что ты видишь, когда проезжаешь мост со стороны Луганска. Такой себе велкам: «Вас вітає Станиця Луганська». В народе ее называли «баба с батоном». Во время интенсивных обстрелов женщину с батоном сильно повредили: выбили глаз, изрешетили лицо и туловище. Военные ее тоже называли Баба с Батоном или просто – стела, по бетонной огранке», – написал он.

«Когда началось разведение в Станице, мы сразу же поехали в поселок. Впервые с того самого дня, как я навсегда уехал из Луганска, мне удалось так близко подойти к родному городу. До этого мой мир упирался в пункт пропуска с нашей стороны. Дальше было нельзя. На разведении мы договорились со всеми: с Симиками, пограничниками, военными, полицией и СЦКК. Нас пустили за пункт, прямо на мост. Там как обычно туда-сюда сновали люди с тачками, у кого-то вытаскивали из тележки лишние килограммы сосисок. Мост тогда еще обрывался разломом. Его закрывали деревянные балки по которым ползли люди, опираясь на шаткие перила. А на той стороне моста развивались тряпки «лнр» и дежурило несколько бабаев, комичных, как из карикатур времен Первой мировой. Мы поснимали, поговорили с теми, кто идет на ту сторону и отправились обратно на пункт пропуска. В конце моста мы остановились чтобы сделать фото и я увидел ее лицо. Черное в местах попадания пуль, и красное – остатки эмали, которая украшала памятник. Она смотрела своим дырявым глазом прямо на дыру в конце моста. Такой я ее и запомнил», – рассказал Спирин.

Для него «баба с батоном стала самой дальней и одновременной самой ближней точкой, на которую я смог продвинуться к своему дому», поэтому он сделал татуировку памятника на руке. «Потому пусть будет со мной», – пояснил он.