Ни один документ на «нормандской встрече» Украиной не был подписан, – представитель Украины в политической подгруппе ТКГ

Ни один документ не был подписан Украиной в ходе переговоров «нормандской четверки» в Париже. То же касается и итогового коммюнике. Об этом в интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

«Коммюнике – это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано», – отметил Резников.

Он также обозначил, что Украина не подписывала и заранее не согласовывала дополнительные соглашения, коммюнике или иные международные документы с Россией или с остальными странами-участницами саммита.

«Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе», – акцентировал Резников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.