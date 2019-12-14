Мужчина, который шпионил для «ЛНР» возле Рады, получил девять лет тюрьмы

Сватовский районный суд приговорил жителя Луганской области к 9 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР». Об этом сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В судебном заседании прокурор доказал, что мужчина в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование «КГБ», в составе которого он непосредственно руководил действиями артиллерийского отделения, которое способствовало России в ведении войны против Украины.

Также с сентября 2016 по июль 2017 года он в Харькове и Киеве, выполняя указания руководства НВФ «ЛНР», осуществлял сбор разведывательной информации, в том числе возле Верховной Рады Украины, данные о месте пребывания и способах передвижения одного из народных депутатов Украины. Всю информацию передавал участникам НВФ с целью ее использования в осуществлении преступной деятельности против органов государственной власти Украины, в частности, для совершения террористических актов.

Кроме того, обвиняемый хранил в гараже в Харькове нарезное огнестрельное оружие, более ста боевых припасов, пять самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.