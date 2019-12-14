Полицейские разыскали мошенника, который завладел телефоном под предлогом «позвонить»

28-летний житель Мирнограда (Донецкая обл.) дал свой мобильный телефон незнакомому мужчине, чтобы тот смог срочно позвонить. В результате исчез и незнакомец, и телефон. Полицейские быстро вышли на след мошенника. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Получив сообщение о мошенничестве и детальное описание злоумышленника, мирноградские полицейские начали его поиски. В ходе проведения первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили правонарушителя. Им оказался 47-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Злоумышленник свои действия объяснил, желанием «подзаработать». Так, телефон, которым он завладел мошенническим путем, уже успел продать, но полицейские установили личность покупателя и изъяли мобильный телефон в качестве вещественных доказательств.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.