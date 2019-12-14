В Дружковке в ДТП с инкассаторским автомобилем пострадал 6-летний ребенок

В Дружковке (Донецкая обл.) на перекрестке улиц О. Тихого и Дубинина водитель инкассаторского автомобиля «Renault Master» совершил наезд на девочку, в результате она получила телесные повреждения. По данному факту полицией открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что 13 декабря, в 16:10 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний.

Правоохранители предварительно установили, что двигаясь со стороны ул. Л. Быкова на перекрестке улиц О.Тихого и Дубинина, 24-летний водитель инкассаторского автомобиля «Renault Master» не справился с управлением и совершил наезд на ребенка 2013 рождения, которая находилась на обочине дороги. В результате аварии девочка получила легкие телесные повреждения.

По факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».