Для пограничников в зоне ООС провели занятия по тактической медицине (Фото)

Оценка рисков и угроз при ранении сослуживца, эвакуация пострадавшего и как не стать следующим раненым – об этом новобранцам Донецкого пограничного отряда рассказал медик-волонтер с колоссальным практическим опытом Андрей Пазушко. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Важно научить военнослужащих в первую очередь оказывать помощь самим себе. Для этого нужно знать виды кровотечениям и как их останавливать максимально быстро и эффективно», – говорится в сообщении.

Андрей Пазушко провел практические занятия с военнослужащими, разыгрывая различные реальные ситуации, в которых может оказаться каждый, кто проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.