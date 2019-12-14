В Славянске собаку с щенками выбросили на железнодорожную колею (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) собаку со щенками неизвестные выбросили на железнодорожную колею. Об этом в группе «Дай шанс» в Facebook сообщила жительница города Елена Бойко.

«Эту семью выбросили на рельсы. Жестокость этого поражает. До какой глубины нужно быть черствым, безжалостным уродом. Ведь их мог переехать поезд. Мать бы малышей ни за что не бросила», – написала она.

По ее словам, сейчас собачью семью на передержку забрала жительница города Ирина, но у нее своих две собаки и эту семью держать негде.

Зоозащитники просят подарить крепкую большую будку для собак. «Помогите, пожалуйста», – призывает Елена и публикует телефоны для связи: 0997600793 и 050 874 08 23.

«Собака домашняя, ошейники. Обычный и от блох. Сначала не подпускала, 2 часа просидела возле нее. Сейчас сама в руки прыгает. Очень ласковая. Гавкучая», – описала собаку Ирина.