Сложно, но можно: В ТКГ определили вероятность обмена пленными до нового года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря. Об этом в интервью Lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

По его словам, формула обмена пленными будет понятна после работы контактной группы 18 декабря.

«Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская, должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия. Уверен, что Лутковская будет бороться за все, что возможно. Но еще раз: если мы говорим, что сможем привезти праздновать Новый год хотя бы установленных лиц – это уже прекрасно. А что дальше? Бороться за следующий этап. Как завещал Шевченко: "Борітеся – поборете. Вам Бог помагає"», – подчеркнул Резников.

По его словам, в вопросе обмена пленными Украина следует американскому или израильскому принципу, где каждый украинский солдат или заключенный ценнее, «чем сто чужих».

«Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное – отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена – кого больше или меньше, – нам важны наши люди», – подчеркнул Резников.

Он также заявил, что успеть провести обмен до конца года «сложно, но возможно».