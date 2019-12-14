Полиция Донецкой области запускает Telegram-форум

В Донецкой области во многих крупных городах заработают полицейские Telegram-форумы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Такой форум уже есть в Мариуполе, а теперь будет в Краматорске, Покровске, Славянске, Бахмуте и Волновахе.

Сервис функционирует в онлайн-режиме. Такой проект создали, чтобы повысить уровень безопасности и улучшить коммуникацию полиции с людьми. Телеграмм-форум «Мариуполь – безопасный город» работает уже два месяца. За это время к нему присоединились более 5500 местных жителей и поступило около 300 сообщений.

В полиции подчеркнули, что такой форум помогает максимально быстро выявлять противоправные события и быстро реагировать на происходящее. Так, правильная информация, которая поступает на форум, помогает полиции быстро среагировать на происходящие в городе.

По данным статистики реагирования, 20% от общего количества сообщений, на которые выехали полицейские, по факту не подтверждаются. Так, каждое пятое сообщение, по сути, является ложным.