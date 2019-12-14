Минюст открывает фонд возмещения средств жертвам насилия

Заместитель министра юстиции Александр Банчук рассказал, что Фонд возмещения средств пострадавшим от насильственных преступлений начнет работать в 2021 году, передает «Цензор.Нет».

«Мы рассчитываем, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 до 20 000 пострадавших от насильственных преступлений. Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из его родственников. По поступлениям такой фонд составит примерно 200-300 млн грн в год. Это минимальные просчеты, которые делали наши специалисты вместе с представителями Консультативного миссии Европейского Союза», – заявил Банчук.

По словам заместителя министра, жертва сможет получить средства на физическую и психологическую реабилитацию сразу после нападения, если предоставит соответствующие выводы судмедэксперта и справку из Единого реестра досудебных расследований.

Таким образом, жертве нападения не придется ждать задержания преступника и окончания расследования, чтобы получить компенсацию. Известно, что средства фонда будут пополняться за счет штрафов по уголовным и административным делам.