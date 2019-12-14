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В прифронтовой зоне под Мариуполем водитель совершил ДТП и напился (Фото)

14.12.19 22:08
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Под Мариуполем водитель не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.

Правоохранители вышли на патрулирование прифронтового поселка Чермалык. Там они оформили несколько протоколов на виновника ДТП. По словам водителя автомобиля «ВАЗ», накануне он приобрел машину и решил покататься с другом. Ночью мужчина не справился с управлением и перевернулся.

«Вместо того, чтобы вызвать полицию, водитель и пассажир начали распивать спиртные напитки», – сказано в сообщении.

Результат алкотестера указал на 1,75 промилле, поэтому патрульные составили на мужчину протоколы за совершение ДТП и употребление алкоголя после аварии.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

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