В штабе напомнили о режиме «желтый» в зоне ООС

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции продолжают работать в режиме «желтый», который был введен 28 октября 2019 года. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Также в штабе отметили, что за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 19242 человека и 2312 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20526 человек и 2486 транспортных средств.

В пропуске через линию разграничения по разным причинам было отказано 37 лицам.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе проведения ООС приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый». По информации пресс-центра штаба ООС, главная цель введения «желтого» режима в зоне проведения ООС – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.