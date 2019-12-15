Сводка из зоны ООС за 14 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще двое военных получили ранения. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 5 обстрелов:

неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра

дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Песок – зафиксирован снайперский огонь;

неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 3 обстрела:

вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из РПГ;

неподалеку от Травневого – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь нет.

В «ДНР» заявили о 6 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Горловка (Широкая Балка), Ясиноватая, Минеральное, Старомихайловка, Староласпа. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.