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Танки, БТР, БМП и буксируемые гаубицы: ОБСЕ фиксирует вооружение за линиями отвода

15.12.19 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что наблюдатели видели танк, размещенный в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Миссия также зафиксировала 2 буксируемые гаубицы за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

Также фиксируются признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.
«Миссия зафиксировала боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронированные разведывательные машины и зенитную установку в зоне безопасности по обе стороны от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал позиции военного типа (два сооружаемых бетонных блиндажа) в пределах жилого района н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка).

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