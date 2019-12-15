Минно-розыскная собака Ида на Донбассе проверяла поля фермеров (Фото)

Четырехлапая пограничница Ида – минно-розыскная собака. На Донбассе вместе с кинологом она проверяла поля на взрывоопасные предметы. Об этом рассказали в пресс-службе восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Ида по породе – немецкая овчарка, ей 6 лет, по паспорту Тэффи Морфельдер Ленд. Ее отец – спортсмен из Киева, а мать – спасатель. От рождения Ида находится под опекой подполковника-кинолога Андрея Кудинова.

«Минно-поисковая служба считается одной из самых сложных из военных профессий, а потому помощь служебных собак в этом деле неоценима. Во время выполнения заданий на Донбассе офицер вместе со своим верным четверолапым другом по просьбе местных фермеров проверили три поля общей площадью более 200 га , на двух из которых нашли взрывоопасные предметы», – говорится в сообщении.

Кроме того, Ида – постоянная участница кинологических соревнований. Одна из последних ее побед – получение приза «За волю к победе» во время соревнований по программе «Службы собак детекторов». Они проводились осенью этого года на базе кинологического центра «Антеус», который находится в Национальном парке Украины «Межигорье».

Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Также в прошлом году Ида заняла первое место на Кубке «Содружества-2018», который проходил на базе кинологического центра под Ромнами (Сумская обл.).