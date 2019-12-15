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Минно-розыскная собака Ида на Донбассе проверяла поля фермеров (Фото)

15.12.19 23:46
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Четырехлапая пограничница Ида – минно-розыскная собака. На Донбассе вместе с кинологом она проверяла поля на взрывоопасные предметы. Об этом рассказали в пресс-службе восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Ида по породе – немецкая овчарка, ей 6 лет, по паспорту Тэффи Морфельдер Ленд. Ее отец – спортсмен из Киева, а мать – спасатель. От рождения Ида находится под опекой подполковника-кинолога Андрея Кудинова.

«Минно-поисковая служба считается одной из самых сложных из военных профессий, а потому помощь служебных собак в этом деле неоценима. Во время выполнения заданий на Донбассе офицер вместе со своим верным четверолапым другом по просьбе местных фермеров проверили три поля общей площадью более 200 га, на двух из которых нашли взрывоопасные предметы», – говорится в сообщении.

Кроме того, Ида – постоянная участница кинологических соревнований. Одна из последних ее побед – получение приза «За волю к победе» во время соревнований по программе «Службы собак детекторов». Они проводились осенью этого года на базе кинологического центра «Антеус», который находится в Национальном парке Украины «Межигорье».

Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Также в прошлом году Ида заняла первое место на Кубке «Содружества-2018», который проходил на базе кинологического центра под Ромнами (Сумская обл.).

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