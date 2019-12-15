Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано больше всего

В Донецкой области по состоянию на 12 декабря официально зарегистрировано 505 тыс. 163 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 12.12.2019 на территории Донецкой области учтено 428 961 семья и 505 163 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 111 920;

дети – 62 769;

лица с инвалидностью – 17 669;

пенсионеры – 312 805.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 306 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 514;

Краматорск – 48 574;

Славянск – 40 543;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 666;

Константиновка – 23 576;

Марьинский район – 20 878;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 734;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 426;

Селидово – 16 418.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации