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Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано больше всего

15.12.19 10:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 12 декабря официально зарегистрировано 505 тыс. 163 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 12.12.2019 на территории Донецкой области учтено 428 961 семья и 505 163 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 111 920;
  • дети – 62 769;
  • лица с инвалидностью – 17 669;
  • пенсионеры – 312 805.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 306 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 514;
  • Краматорск – 48 574;
  • Славянск – 40 543;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 666;
  • Константиновка – 23 576;
  • Марьинский район – 20 878;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 734;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 426;
  • Селидово – 16 418.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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