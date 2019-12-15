Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано больше всего

В Донецкой области по состоянию на 12 декабря официально зарегистрировано 505 тыс. 163 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 12.12.2019 на территории Донецкой области учтено 428 961 семья и 505 163 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 111 920;
- дети – 62 769;
- лица с инвалидностью – 17 669;
- пенсионеры – 312 805.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 306 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 514;
- Краматорск – 48 574;
- Славянск – 40 543;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 666;
- Константиновка – 23 576;
- Марьинский район – 20 878;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 734;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 426;
- Селидово – 16 418.
Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации