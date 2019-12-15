Переселенцам: В каких случаях может быть отказано в выдаче справки ВПЛ

Переселенцам может быть отказано в выдаче справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в нескольких случаях. Об этом сообщает пресс-служба Броварского городского совета.

Так, согласно п. 8 постановления «Об учете внутренне перемещенных лиц» утвержденного Кабинетом министров Украины от 01.10.2014 г. № 509, заявителю может быть отказано в выдаче справки ВПЛ в случае, если:

отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение, указанные в статье 1 Закона Украины от 20.10.2014 № 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;

у государственных органов имеются сведения о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;

заявитель потерял документы, удостоверяющие личность (до их восстановления);

в документе заявителя, удостоверяющем личность и подтверждающем гражданство Украины или документе, удостоверяющем личность и подтверждающем его специальный статус, нет отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, и отсутствуют доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, определенные абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка;

доказательства, предоставленные заявителем для подтверждения факта проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, указанными в статье 1 Закона, не подтверждают такого факта.

Напомним, что в Украине справку ВПЛ зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей. Ребенка, который переместился с зоны АТО без родителей, поставить на учет ВПЛ могут бабушка, дедушка, сестра, брата или представитель несовершеннолетнего.

Также сообщалось, что при смене места жительства на подконтрольной территории Украины переселенец должен получить новую справку ВПЛ с новым номером.