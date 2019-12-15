Регистрация как ВПЛ и получение справки: Представитель Минсоцполитики ответил на вопросы переселенцев

Заместитель начальника управления – начальник отдела организации социальной защиты внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины Александр Кулик во время прямой линии ответил на вопросы переселенцев касаемо проблем в процессе получения справки и регистрации как ВПЛ. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, во время прямой линии были заданы такие вопросы и получены такие ответы:

Вопрос: «Переехали из оккупированной территории до начала АТО. Сейчас проживаем на подконтрольной территории. Обратились за справкой ВПЛ в УТСЗН. Был получен письменный отказ в получении такой справки, так как переезд был до начала АТО. Насколько это правомерно, учитывая то, что вернуться на прежнее место проживания мы не можем?».

Ответ: «На сегодня, согласно Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", вы не можете получить справку переселенца, если переместились до начала АТО. Но сейчас обсуждается принятие Закона, о внесении изменений в Закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", который, возможно, решит этот вопрос. С проектом этого Закона можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики в разделе "Нормативна база"».

Вопрос: «Обязательно ли каждые полгода предоставлять справку о том, что ребенок-переселенец ходит в садик при продлении адресной помощи?».

Ответ: «Такое требование незаконно со стороны УТСЗН. Следует жаловаться на такие действия начальнику соответствующего УТСЗН».

Вопрос: «Родители ни разу не выезжали на оккупированную территорию. Им отменили справку переселенца. Когда они пришли в УТСЗН, им сказали, что справка была отменена по информации от Пенсионного фонда. Их лишили пенсии. Правомерно ли это?».

Ответ: «Такие действия не правомерны. Напишите письмо на адрес Министерства социальной политики. Мы выясним этот вопрос».

Вопрос: «Предложение об улучшении процесса адресной помощи через онлайн-сервисы. Предполагается ли такое?».

Ответ: «Да, такие предложения рассматриваются, и, скорее всего, будет принято на протяжении следующего года».

Вопрос: «Можно ли отвязать выплаты адресной помощи и пенсионных выплат для переселенцев от Ощадбанка?».

Ответ: «Такое решение было принято для защиты ВПЛ. Ощадбанк является государственным банком и дает определенные гарантии того, что денежные средства будут сохранены».