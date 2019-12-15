Перепись населения дает возможность выяснить, как идентифицируют себя переселенцы, – эксперт

Информации, полученная в ходе переписи населения Украины, позволит аналитикам понять, что происходит в обществе, в том числе выяснить, как идентифицируют себя переселенцы. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова, передает «Цензор.нет».

«Наша коллективная задача заключается в разъяснении того, что никаких угроз перепись никому не создает. Вся информация будет обезличена сразу на планшете. От искренности населения очень многое зависит – для его же блага. Это просто огромный пласт информации, который позволит аналитикам понять, что происходит в обществе. Ни один вопрос в переписи не имеет политического окраса», – сказала она.

По словам Либановой, о религии вопросов не будет. «Есть об этнической принадлежности и родном языке. Личный ответ на эти вопросы – это вообще единственная возможность получить такую ​​информацию. Нас, безусловно, интересует украинский и русский. В отдельных регионах – венгерский, чешский, польский и другие языки этнических меньшинств. Чтобы понимать, должны ли мы корректировать образовательную политику или нет. Если бы мы могли выделить внутренне перемещенных лиц или территории, на которых они сконцентрированы, то получили бы информацию о них из оставшихся вопросов, в частности, выяснили бы, как они идентифицируют себя: украинцами, россиянами, евреями, крымскими татарами и тому подобное. Конечно, очень важно это выяснить относительно прифронтовых территорий. Перепись дает возможность это сделать. Безусловно, информация будет обезличенной», – объяснила ученый.

Либанова уточнила, что по результатам переписи отдельно определяется постоянное и имеющееся в наличии население. «Когда переписчики – я надеюсь, – будут заходить в жилье во время проведения переписи или человек сам будет заполнять переписной лист, то необходимо будет ответить на два вопроса. Во-первых: кто здесь живет постоянно. Во-вторых, кто здесь был на критический момент переписи. Критический момент – это, допустим, полночь с 5 на 6 декабря. Временно находиться в каждом жилье может больше людей, чем живет постоянно, а может меньше. И в соответствии с этим будет определяться постоянное и имеющееся в наличии население. Для планирования движения транспорта нам нужно знать об имеющемся в наличии населении. А если речь идет о строительстве школ – то о постоянном», – пояснила она.

Если предположить, что перепись проведут, то Либанова прогнозирует, что сюрпризы, которые там можно будет увидеть, будут связаны с расселением по территории Украины. «Я не совсем понимаю, как расселились выходцы из оккупированного Донбасса. Данные Минсоцполитики меня не убеждают, потому что определенная часть переселенцев по собственной воле не регистрировались. Например, это касается мужчин соответствующего возраста, которые избегали призыва в ряды Вооруженных сил. Не зарегистрировались и те, кто не собирался получать льготы. С другой стороны, есть люди, которые зарегистрировались, но фактически здесь не проживают. Так, верификация дала определенные результаты, пока с этой целью используют информацию о пересечении КПП, но, боюсь, этого недостаточно. Например, слишком много переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях», – объяснила эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи планировался в сумме 5 млрд грн. Ранее сообщалось об особенностях подготовки к переписи населения в Краматорске и в Славянске. Вместо традиционной обещают провести электронную перепись населения уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, во время Всеукраинской переписи населения жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.