ДТП в Горловке: Парень умер сразу, девушка через 20 минут (Фото)



Во временно неподконтрольной украинскому правительстве Горловке (Донецкая обл.) произошло ДТП, в результате погибли парень и девушка. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, ДТП произошло в 2:30 ночи на 16 линии в районе шахты «Кочегарка». Не справившись с управлением водитель BMW совершил столкновение со столбом. Водитель погиб на месте, а девушка умерла через 20 минут в больнице. Оба были в алкогольном опьянении.

Также горожане сообщают, что погибшим было по 20 лет.

Кроме того они отмечают, что погибшая девушка служила в «МВД ДНР», поэтому на них не распространялся комендантский час.