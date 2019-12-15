В РФ посоветовали Украине забыть о миротворческой миссии на Донбассе

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков призвал Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе, а также о любых методах урегулирования конфликта, которые не относятся к минским соглашениям. Пост об этом он опубликовал на своем Telegram-канале, начав его со слов: «Не нужно впихивать невпихуемое».

Он назвал механизмы, которые инициирует Украина, неприменимыми. Также Чеснаков считает, что о переговорщиках от Донбасса из числа временных переселенцев и об уголовном преследовании членов незаконных вооруженных формирований «лучше сразу забыть».

«Чтобы потом не мучиться объяснением почему это не получается», – подытожил Чеснаков.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ранее сообщалось, что Ермак заявил, что у президента Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.