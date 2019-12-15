Испытание холодом: Переселенцы замерзают в санатории на Житомирщине

В санатории «Тетерев», расположенном на окраине Коростышева (Житомирская обл.), замерзают три десятка переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Здесь есть котельная и завезены дрова, но растопить котел некому из-за отсутствия кочегаров. Чиновники утверждают, что работу кочегара переселенцы должны оплачивать сами.

Сейчас здесь живут 12 семей, которые приехали сюда в 2014 году. Преимущественно это дети, женщины и лица с инвалидностью. Они вынуждены ходить в верхней одежде в санатории, потому что внутри холоднее, чем на улице. В корпусе нет отопления. «У нас в корпусе температура минусовая. Так и живем, ходим одетые, одетые ложимся», – говорит переселенка Лариса Доня.

Но, по словам 67-летней Галины Садовниковой, даже одежда не спасает от болезней. «Ноги мерзнут, мерзну сама. Невыносимо», – сказала она.

«Холодно, очень холодно. Дети болеют. Утром встаем и у нас уже болит горло», – добавляет переселенка Наталья Рыжкова.

По словам людей, они пытались включать электрообогреватели, однако старая сеть не выдерживает нагрузки и постоянно замыкает. «В комнатах гнилая проводка. Она негодная. У нас в любое время, то в одной комнате замыкание, то в другой замыкание», – объясняет переселенка Раиса Гусейнова.

Переселенцы вспоминают, что первые годы в санатории было тепло, но в этом году котел просто не запустили.

Как пояснил главный врач санатория Сергей Криворучко, котельная вполне исправна, однако у учреждения нет денег на зарплаты кочегарам. Санаторий в долгах. В первые годы проживания переселенцам установили большие тарифы за коммунальные услуги, но они вовремя не платили. Сейчас деньги вовремя перечисляют, но счета учреждения арестованы. «Из-за того, что у нас 5-й год переселенцы, уже санаторий долгами загнали в такой тупик, что нам просто налоговая через исполнительную службу арестовала счета и все», – рассказал главврач.

В областной администрации переселенцам предложили нанять кочегара за свой счет. «Государство обеспечивает их социальными выплатами, пусть они организуются и топят. Систему отопления мы отремонтировали. Ну, наверное, надо нанять какого-то человека, который им бы топил», – заявил директор департамента труда, социальной и семейной политики Житомирской облгосадминистрации Юрий Прокопец.

В свою очередь переселенцы уверяют, что им нечем платить кочегарам, а самое главное – боятся доверить котельную постороннему человеку из соображений безопасности. У переселенки Галины пенсия меньше 2 тыс. грн, еще такую же получает соцвыплату. Уверяет, что платить кочегарам нечем. «Как вы думаете, на что у меня идет? Каждый день – вот такая куча лекарств», – поделилась она.

Сейчас люди со страхом ждут морозов. Говорят, что когда они ударят, то пойдут жить в пункты обогрева или в больницу.

Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.

Как сообщалось ранее, переселенцы заявляли, что в санатории «Тетерев» они буквально выживают в нечеловеческих условиях. Доходит даже до трагических последствий. В январе от переохлаждения скончался 80-летний украинский художник, а в мае, так и не дождавшись помощи от государства, умер переселенец Юрий Майоров – 54 года, вдовец, лицо со II группой инвалидности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»