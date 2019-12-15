Определение критериев для новых участков разведения сил на Донбассе: Стали известны подробности

Критерием определения новых участков для разведения сил и средств на Донбассе будут, как минимум, три фактора. Об этом в интервью Lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

«Критерии, которые были на обсуждении в Париже, я могу озвучить. В первую очередь, это гуманитарное значение этих мест и несложность с точки зрения фортификационных решений, отсутствие потери военного тактического преимущества… Поэтому на переговорах присутствовал наш начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, который тут же реагировал. Имел возможность со своими ребятами связываться», – сказал Резников.

По его словам, конкретные локации в этом вопросе в Париже не обсуждались. «…Это было бы странно. Даже если у нас есть какое-то видение, его точно нет у другой стороны. Поэтому возникла идея: давайте согласуем в группе по безопасности в минской ТКГ, мы как Украина сделаем предложение, а та сторона либо согласится, либо предложит альтернативу. В общем, подключится к обсуждению. Наш критерий – гуманитарная составляющая и не ухудшающаяся позиция украинской армии. Это самое важное. Одновременно — это очередное продолжение пилотного проекта, позволяющее находить возможность постепенного разведения и уменьшения обстрелов», – пояснил Резников.