«Движение есть»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Даниил: «11:12. На Артемовск пешей пол сетки»;

Ольга: «13:16. Авто перед шлагбаумом машин 15. Пропускают 10 машин в 2 часа».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «11:30. На Каргиле пусто в Донецк, впереди 3 машины»;

Наталья: «11:50. В сторону Украины на Курахово пеших мало, льгота до моста, обычная на середине спуска»;

Young: «12:01.На Каргиле в сторону Донецка машин 70 точно и льготы 30»;

Виталий: «12:40 КПП Марьинка на Донецк 4 машины»;

Наталья: «14:12. На Каргиле в Донецк льготы около 30машин, обычная машин 50-60. В сторону Украины общая ниже спуска, моста, льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Олег: «10:32. Еленовка – около 70 машин»;

Геннадий: «12:00. На концовке в сторону Марика семь столбов, машин 60»;

Светлана: «12:13. Еленовка на выезд из Донецка машин 50, льготной очереди 0, пеших нет, въезд в Донецк машин 30. Движение есть»;

Sa Pregon: «12:18 12:42 (мск) очередь в Еленовке на Донецк машин 40»;

10r@: «13:47. Еленовка – 28 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.