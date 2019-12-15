В «ДНР заявили о готовности предложить к разведению новые участки

Представитель незаконных вооруженных формирований «ДНР» Руслан Якубов заявил о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, передают российские СМИ

«Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за Минской контактной группой», – заявил Якубов.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планируют принять решения о перемирии на Донбассе, обмене пленными и определить новые участки разведения сил и средств.