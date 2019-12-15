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С «акцизом ДНР»: В Мариуполь не пропустили 23 литровых бутылки алкоголя (Фото)

15.12.19 16:07
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

На КПВВ «Гнутово» в ходе отработки полученной информации выявлен факт нарушения требований порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей и из них. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, в автомобиле марки «ГАЗ-2410» под управлением жителя города Донецка во время детального осмотра транспортного средства обнаружено с сокрытием в его конструктивных особенностях, 23 стеклянные бутылки алкогольных напитков объемом 1 литр каждая. На емкостях – полоски бумаги похожие на марки акцизного налога.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

Вышеупомянутые товарно-материальные ценности (алкогольные напитки) на сумму 21 580 грн. изъяты и переданы в комнату хранения вещественных доказательств до вынесения соответствующего правового решения.

Фото: пресс-центр ООС

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