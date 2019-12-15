Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе: Где будут работать на неделе (График)

В Донецкой и Луганской областях с 16 по 20 декабря вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50 – 16, 17, 18 и 20 декабря;

пгт Мироновский, Бахмутский р-н, ул. Мира, 18 – 19 декабря.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянский р-н – 16 и 20 декабря;

Трехизбенка, Новоайдарский р-н – 17 декабря;

Светличное, Нижненский поселковый совет, Попаснянский р-н – 18 декабря;

Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский р-н – 19 декабря;

Катериновка, Березовский сельсовет, Попаснянский р-н – 20 декабря.

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.