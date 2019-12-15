В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», – сказал он.

По его словам, украинский и российский президенты на нормандском саммите в Париже «минут 10–15 поговорили с глазу на глаз».

Песков добавил, что разговор лидеров двух стран прервал президент Франции Эммануэль Макрон, настаивавший на продолжении работы в нормандском формате.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что нормандская встреча 9 декабря 2019 года в Париже не привела к судьбоносному прорыву.