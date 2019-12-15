МОМ набирает участников нового проекта по поддержке бизнеса

Международная организация по миграции (МОМ), Агентство ООН по вопросам миграции, при финансировании Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США начинает набор предпринимателей в новый проект, имеющий целью укрепления экономического потенциала внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и уязвимых жителей Донецкой и Луганской областей (здесь и далее – территории, подконтрольные правительству Украины), которые подверглись последствиям конфликта. Благодаря грантам на микропредпринимательство ВПО и члены принимающих общин смогут расширить существующий бизнес или начать новый, а также создать дополнительные рабочие места.

Проект предусматривает предоставление отобранным бенефициарам гранта на максимальную сумму до 2800 долларов США (в гривнах по текущему курсу ООН) в виде оборудования (не менее 70% от суммы гранта), расходных материалов (до 20% от суммы гранта) или оплаты услуг (в 30% суммы гранта) для развития или создания собственного бизнеса в Донецкой или Луганской областях.

Приглашаются:

Внутренне перемещенные лица и местные жители, которые уже имеют или планируют начать бизнес в Донецкой или Луганской областях. Предпочтение будет отдаваться:

бизнесам, которые уже работают на момент подачи заявки;

в возрасте от 18 до 67 лет;

с реалистичной бизнес-идеей и обоснованной потребностью в оборудовании, которое необходимо для развития или старта бизнеса.

К участию в проекте будут приглашены заявители, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:

статус ВПО;

статус одинокого отца / матери-одиночки;

статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 19 и 20 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

статус многодетной семьи (включая опекунство);

ранения в результате конфликта на востоке Украины у заявителя ли членов его семьи;

наличие полностью или частично разрушенного жилья в результате конфликта на востоке Украины;

проживание заявителя в 20-км зоне от линии разграничения на востоке Украины;

намерение расширить или начать бизнес в 20-км зоне от линии разграничения на востоке Украины;

инвалидность заявителя или членов его семьи;

принадлежность заявителя к национальному меньшинству;

низкий доход, частичная занятость или безработица.

Дополнительными преимуществами будут:

наличие официально зарегистрированного бизнеса, который осуществляется в Донецкой и / или Луганской областях (ФЛП, ООО или другое юридическое лицо с долей заявителя в уставном капитале не менее 60%);

наличие отдельного помещения для ведения бизнеса (офиса, цеха, магазина)

наличие предыдущего опыта предпринимательства;

соответствующее образование (профессиональные курсы, подтверждение наличия необходимых навыков);

готовность заявителя к официальному найму дополнительных работников.

«Обращаем Ваше внимание, что соответствие упомянутым критериям не означает автоматического предоставления гранта, а лишь дает основания для рассмотрения соответствующей заявки Международной организацией по миграции», – говорится в сообщении.

Не допускается участие, если:

заявитель или член его / ее домохозяйства получал любой грант на развитие бизнеса от МОМ или других организаций в период с января 2019 года;

заявитель имеет друзей или родственников в МОМ или общественной организации, которая будет воплощать проект.

В рамках проекта запланировано:

ЭТАП I. Подача заявки и бизнес-плана

Для подачи заявки на участие в проекте вам необходимо заполнить анкету по ссылке:

Обязательным требованием при заполнении анкеты является загрузка скан-копий паспорта и идентификационного кода, а также бизнес-плана, составленного в соответствии с шаблоном МОМ.

Пожалуйста, укажите названия документов, которые Вы будете загружать, по образцу:

Petrenko_AB_business plan;

Petrenko_AB_passport_1;

Petrenko_AB_passport_2;

Petrenko_AB_tax code.

Обращаем Ваше внимание, что при загрузке файлов во всплывающем окне нужно выбрать опцию Все файлы (All Files) – так файлы всех форматов, которые хранятся в выбранной папке, будут отображаться в окне.

МОМ

ЭТАП II. Защита бизнес-планов

После рассмотрения онлайн-заявки, МОМ принимает решение о целесообразности приглашения заявителя на презентацию собственного бизнес-плана. Участие в презентации (защите) бизнес-плана является одним из элементов отбора, но не гарантирует положительного решения о предоставлении гранта.

К защите будут приглашены заявители, которые четко аргументировали необходимость в гранте, и соответствующие хотя бы одному из критериев, приведенных выше. Отобранным кандидатам позвонят сотрудники МОМ или представители НПО и сообщат место (сейчас рассматриваются Краматорск и Северодонецк) и точную дату и время проведения защиты бизнес-планов.

Участник сделает краткую презентацию бизнес-плана перед комиссией МОМ и партнерской неправительственной организации (НПО). В ходе презентации заявитель должен будет подробно объяснить и обосновать приведенную в бизнес-плане информацию. В случае желания заявителя, он / она может использовать фотоматериалы, образцы продукции, видео и тому подобное. Обязательным является наличие оригиналов документов, подтверждающих личность, и документов по представленного бизнеса (регистрация СПД, договор аренды, налоговая отчетность и т.д.).

Решение о выделении гранта будет принято в зависимости от результатов защиты и ознакомительного визита в места ведения бизнеса (который может произойти после защиты, по решению комиссии).

ЭТАП III. Предоставление грантов

Для участников, которые успешно защитили бизнес-планы, будет выделен грант на открытие или расширение собственного дела. В случае успешной защиты бизнес-плана те заявители, которые только собираются начать бизнес, должны будут зарегистрировать ФОП / ООО после принятия бизнес-плана и подтвердить это соответствующими регистрационными документами.

Размер грантовой помощи в виде профильного оборудования или оплаты услуг (аренда помещения, услуги рекламы и т.д.) в случае успешной защиты бизнес-плана – 2800 долл.

Грант не финансирует покупку подержанного оборудования.

Отбор участников будет проходить на конкурсной основе: подача заявки и участие в защите бизнес-планов не гарантирует, что Вы станете участником проекта.

Все участники должны быть готовы сотрудничать с проектом, в том числе предоставлять информацию в ходе ознакомительного визита НПО, в ходе мониторинга МОМ и НПО, встречаться с представителями НПО и МОМ при необходимости.

В случае выявления фактов предоставления недостоверной или ложной информации заявителем, МОМ оставляет за собой право отказать в предоставлении гранта или отменить положительное решение, если оно было принято на основании такой информации.

По дополнительным вопросам относительно участия в проекте Вы можете обратиться по электронной почте KDMYTRIIEV@iom.int.