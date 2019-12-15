Правозащитники рассказали о проблемах на КПВВ Донбасса

С момента вступления в силу Постановления Кабинета министров Украины №815 лицам с детьми старше 14 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины, начали отказывать в пересечении линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за ноябрь 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Постановление Кабинета министров Украины №815 вступило в силу 28 ноября. Некоторые изменения, внесенные в постановление, частично упростили процедуру пересечения (в частности для детей до 14 лет). В то же время, другие существенно усложнили ее для детей старше 14 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины», – говорится в отчете.

Также в отчете сообщается о ряде других проблем на КПВВ.

Так, состояние модулей на КПВВ «Марьинка» ухудшается: большинство обогревателей не работают; почти все деревянные скамьи сломаны.

Перебои электроснабжения на КПВВ «Марьинка» и «Майорское» препятствовали проведению процедур контроля. «Из-за этого люди были вынуждены подолгу ожидать в очередях, что приводило к скоплениям в модулях и духоте, которая ухудшала самочувствие пожилых людей. Из-за продолжительных перебоев на КПВВ "Майорское" не работало отопление в модулях и палатках ГСЧС. Работники БФ "Право на защиту" сообщали о проблемах, которые заметили в палатке ГСЧС на КПВВ "Майорское". Из-за нехватки топлива для тепловой пушки палатка обогревается только тепловентилятором. Одеяла для лиц, вынужденных оставаться на ночь на КПВВ, не стирали несколько лет, с тех пор как их стали использовать, что создает риски для здоровья», – сообщается в отчете.

По информации правозащитников, на КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское» значительно возросла доля жалоб на длинные очереди со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории (на 20% в среднем). «Впрочем, причины роста остаются неизвестными из-за нехватки информации с неподконтрольной правительству Украины территории», – уточняется в отчете.

Что касается КПВВ «Станица Луганская», то, согласно отчету, реконструированный мост (официально реконструкция была завершена 20 ноября) остается исключительно пешеходным. «Впрочем, утверждается, что автомобиль скорой помощи или малогабаритный автомобиль смогут проехать при необходимости», – отмечается в отчете.

Напомним, в течение ноября линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 156 тыс. 900 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 838 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) – 318 тыс. 900 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 40 визитов на 5 КПВВ в ноябре 2019 года. Были опрошены 2 276 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.