Причины, длительность, что беспокоит: Люди рассказали о пересечении линии разграничения Донбасса (Инфографика)

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения уменьшилось на 76 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом (ноябрь 2018 года), количество пересечений выросло на 14 тыс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за ноябрь 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Согласно отчету, 66% респондентов были старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 65%.

По данным правозащитников, самой главной причиной пересечения линии разграничения у жителей подконтрольной территории является посещение родственников, а у жителей временно неподконтрольной украинской власти территории – проблемы с пенсией/социальными выплатами:

«Доля жалоб на длинные очереди на временно неподконтрольной правительству Украины территории (НКТ) значительно возросла на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское" (на 20% в среднем). Впрочем, причины роста остаются неизвестными из-за нехватки информации по НКТ», – отмечается в отчете.

Что касается других факторов беспокойства и длительности пересечения, то правозащитники представили инфографику:

Напомним, в течение ноября линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 156 тыс. 900 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 838 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) – 318 тыс. 900 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 40 визитов на 5 КПВВ в ноябре 2019 года. Были опрошены 2 276 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.